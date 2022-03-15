Газопровод «Ямал-Европа» остановился

Транзит газа по «Ямал-Европа» остановился из-за отсутствия бронирования

Физический поток газа по газопроводу «Ямал-Европа» в прямом направлении (из России в Германию) утром 15 марта остановился на входе в газотранспортную систему (ГТС) ФРГ, пишет «Интерфакс».

Есть бронь на поставку газа в обратном, реверсном направлении — из Германии в Польшу, но топливо по этому бронированию так и не транспортировалось. С конца февраля газопровод работал в переменном режиме — транспортировал газ днем в Польшу, ночью в Германию.

С 9 марта наладился прямой поток топлива с востока на запад. На 15 марта «Газпром» не заказал транспортировку газа по «Ямалу-Европе» ни на регулярной, ни на дополнительной сессии бронирований. При этом через Украину транзит сохраняется на прежнем максимальном уровне (109,6 миллионов кубометров на 15 марта).

Как заявил представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, регион не сможет отказаться от поставок энергоресурсов из России «со дня на день», но будет стремиться к быстрому сокращению закупок. Пока 40 процентов импорта газа приходится на Россию. 9 марта Еврокомиссия (ЕК) предложила странам Евросоюза план полного отказа от угля, нефти и газа из России.