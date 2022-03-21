Торговля с Европой оказалась для России в два раза важнее Китая

FinExpertiza подсчитала товарооборот России с «недружественными» и нейтральными странами

Международная аудиторско-консалтинговая компания FinExpertiza подсчитала зависимость России от торговых отношений со странами, которые ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. Исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

Согласно подсчетам, совокупный товарооборот с государствами, которые ввели ограничения и попали в так называемый список «недружественных стран», оценивается в примерно 425,8 миллиарда долларов, что составляет около 54,2 процента от общего торгового оборота России. Главным торговым партнером в 2021 году был Евросоюз — на него приходилось 36 процентов от общего товарооборота или 292 миллиарда долларов, лидером среди стран ЕС выступает Германия (7,3 процента или 57,34 миллиарда долларов), Нидерланды (5,9 процента или 46,35 миллиарда) и Италия (4 процента или 31,42). На долю США приходится чуть больше, чем на Италию — 4,4 процента от совокупного товарооборота или 34,57 миллиарда долларов.

Невзирая на продолжительное сокращение доли западных стран в российском товарообороте (с 67,6 процента в 2014 году до нынешних 54,2 процента) торговля с Европой все еще в два раза превосходит товарооборот с Китайской Народной Республикой (КНР). Пекин — лидер по товарообороту среди стран, которые отказались присоединяться к торговым ограничениям: 17,9 процента или 140,7 миллиарда долларов.

На втором месте оказалась Белоруссия (4,9 процента или 38,4 миллиарда), замыкает тройку Турция (4,2 процента или 33 миллиарда долларов). В топ-5 также попали Казахстан (3,3 процента или 25,6 миллиарда долларов) и Индия (1,7 процента или 13,6 миллиарда долларов). Один процент товарооборота приходится на Бразилию, по 0,9 процента — на Вьетнам и Узбекистан.

Причем преимущество «недружественных» стран ощущается как экспорте (55,8 против 44,2 процента у дружественных), так и в импорте (51,4 против 48,6 процента). В денежном выражении это 274,6 миллиарда против 217 миллиардов долларов экспорта и 150,7 миллиарда против 142,7 миллиарда долларов импорта.

Санкции в отношении России были введены США, странами Евросоюза, Великобританией, Японией и некоторыми другими государствами в конце февраля и начале марта после начала объявленной президентом Владимиром Путиным спецоперации на Украине. Помимо прочего, они предусматривают ограничения в торговле, запрет на поставку в Россию и закупку целого ряда товаров. К тому же, под санкции попали некоторые крупные банки, корреспондентские счета которых в долларах, евро, фунтах и иенах были заморожены.