Татьяна Москалькова заявила об актуальности проблем дискриминации в мире

Татьяна Москалькова: проблемы дискриминации актуальны для современного мира

День 21 марта провозглашен ООН международным Днем борьбы за ликвидацию расовой дискриминации. Однако сегодня эта тема актуальна, как никогда. Об этом говорится в официальном заявлении Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой, опубликованном в официальном телеграм-канале.

«Мы наблюдаем по всему миру беспрецедентное ущемление прав русских людей по признаку национальности. Страны рвут культурные связи и даже отказываются от величайших представителей мировой культуры, таких как Гергиев, Нетребко; отвратительное изгнание наших паралимпийцев, людей особой силы духа; русским детям за границей не дают учиться, отчисляют из университетов студентов; русским запрещают посещать рестораны, отказывают в медицинской помощи, — говорится в сообщении. — Масштабы русофобии настолько беспрецедентны, что это явление можно назвать новым неохолокостом: когда все направлено на то, чтобы растоптать нашу культуру, традиции, человека самого как такового. Подлинное расчеловечивание».

В обращении отмечается, что эта тенденция началась не сегодня. «Горько было видеть непрекращающиеся годами нарушения прав русского и русскоязычного населения на территории современной Украины, в которой попирались основополагающие права человека, свобода слова и выражения мнений, право пользоваться родным языком. Несмотря на политизацию правозащитной повестки, наш голос слышен и поддерживается на международной арене: Верховный комиссар ООН, канцлер Германии, Чешский омбудсмен, лидер Движения социалистов Сербии, президент Турции и многие другие осуждают и призывают прекратить русофобию!», — отмечается в заявлении.