Представитель ДНР сообщил, что за сутки ВСУ потеряли 44 человека

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в боях с войсками Донецкой народной республики потеряли за прошедшие сутки десятки человек и несколько единиц военной техники. Об этом рассказал официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, за последние 24 часа украинская армия потеряла 44 человека убитыми, один танк, две БМП и три противотанковых пушки МТ-12 «Рапира». «Захвачены две САУ 2С1 «Гвоздика», одна БПМ, три грузовых транспортных средства и две бронированных машины», — сообщил Басурин.

Также, по данным республики, в плен Народной милиции сдались восемь десантников и 11 военнослужащих механизированной бригады. «Командование бросило вас. Последуйте примеру ваших товарищей и сохраните себе жизнь», — обратился представитель в украинским войскам.

Ранее в ДНР рассказали об обстреле украинскими военными детской больницы №4 в Донецке. Там добавили, что выпущенные ВСУ снаряды также повредили здания администрации и прокуратуры Петровского района города и газовую трубу в поселке шахты «Трудовская».