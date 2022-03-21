Экономист определил точку невозврата для доллара

Экономист Клопенко спрогнозировал политический дефолт США и массовый отказ от доллара

Экономист Егор Клопенко спрогнозировал политический дефолт США и массовый отказ от доллара. Об этом он сообщил агентству «Прайм».

Специалист напомнил о последствиях блокировки на Западе российских резервов на 300 миллиардов долларов. «Это беспрецедентный поступок означающий политический дефолт США, расписавшихся в отсутствии гарантий безопасности резервов третьих стран», — считает эксперт.

По его словам, подобные действия не могут устраивать крупнейших держателей американских ценных бумаг, поэтому 2022 год станет годом массового ухода арабских стран и Китая из сбережений в ценных бумагах и валюте США.

Экономист также высказал мнение, что снижение влияния доллара даже на 10 процентов ускорит инфляцию и запустит волну нового финансового кризиса. В этом случае вывод средств из долларовых активов ускорится, и Россия пострадает от этого меньше всего.

18 марта директор Первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев в беседе с «Лентой.ру» выразил мнение, что западные санкции приведут к переориентации России с Запада на Восток и наращиванию торговли с Китаем. Он рассказал, что в 2021 году товарооборот между двумя странами достиг рекордных 140 миллиардов долларов, а к 2025 году планируется выйти на показатель в 200 миллиардов долларов.