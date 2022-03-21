Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Экономист определил точку невозврата для доллара

Экономист Клопенко спрогнозировал политический дефолт США и массовый отказ от доллара

Фото: Pixabay

Экономист Егор Клопенко спрогнозировал политический дефолт США и массовый отказ от доллара. Об этом он сообщил агентству «Прайм».

Специалист напомнил о последствиях блокировки на Западе российских резервов на 300 миллиардов долларов. «Это беспрецедентный поступок означающий политический дефолт США, расписавшихся в отсутствии гарантий безопасности резервов третьих стран», — считает эксперт.

По его словам, подобные действия не могут устраивать крупнейших держателей американских ценных бумаг, поэтому 2022 год станет годом массового ухода арабских стран и Китая из сбережений в ценных бумагах и валюте США.

Экономист также высказал мнение, что снижение влияния доллара даже на 10 процентов ускорит инфляцию и запустит волну нового финансового кризиса. В этом случае вывод средств из долларовых активов ускорится, и Россия пострадает от этого меньше всего.

18 марта директор Первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев в беседе с «Лентой.ру» выразил мнение, что западные санкции приведут к переориентации России с Запада на Восток и наращиванию торговли с Китаем. Он рассказал, что в 2021 году товарооборот между двумя странами достиг рекордных 140 миллиардов долларов, а к 2025 году планируется выйти на показатель в 200 миллиардов долларов.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В США допустили расширение санкций против России
Стало известно о сближении Си Цзиньпина с Россией после разговора с Байденом
Отдохнувшая в Египте россиянка смогла вернуться домой с третьей попытки
Россияне поспорили о существовании отелей в СССР
Украину призвали «не мешкать» с признанием Крыма
Девушка-боец MMA снялась в платье с декольте
Замужняя женщина влюбилась в коллегу и привела ее в семью
США предрекли «значительные потери» из-за ошибки Байдена
Новая Зеландия выделит Украине 3,5 миллиона долларов на оружие
Неизвестные сообщили об угрозе взрыва на Ярославском вокзале в Москве
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.