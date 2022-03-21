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В Дагестане пройдет первый форум учителей

В Дагестане 25 марта откроется первый форум учителей

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Первый форум учителей откроется в Дагестане 25 марта. Об этом сообщает ТАСС.

Мероприятие проведут на базе махачкалинского исторического парка «Россия — моя история» в рамках объявленного в регионе Года образования. Как рассказал руководитель парка Тимур Велиханов, основная тема форума — «Мультимедийные образовательные технологии — инструмент современного учителя».

Участие в форуме примут педагоги из муниципалитетов республики, а также учителя-победители и призеры конкурса профессионального мастерства «Учитель года России». В рамках мероприятия пройдут тематические мастер-классы, лекции и экскурсии для участников.

«Основная задача форума — обмен опытом и демонстрация современных технологий. Ключевая цель — показать, какие мультимедийные технологии можно использовать на уроках, как привить любовь к истории и к учебе в целом. Мы хотим в рамках форума создать на нашей площадке сообщество, в котором молодые специалисты получат возможность проявить себя, приобрести дополнительные знания, необходимые для профессионального роста посредством профессионального общения с опытными специалистами», — рассказал Велиханов.

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Варвара Кошечкина
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