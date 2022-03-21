В Freeride World Qualifier на Эльбрусе приняли участие более 80 человек

На Эльбрусе прошли этапы Freeride World Qualifier

На Эльбрусе прошли этапы соревнований по фрирайду на горных лыжах и сноубордах мировой серии Freeride World Qualifier. Об этом сообщает ТАСС.

Участниками стали свыше 80 спортсменов. Как рассказали в пресс-службе АО «Кавказ.РФ», этапы сложности 2* и 3* являются частью квалификационной системы чемпионата мира по внетрассовому катанию Freeride World Tour.

Спортсмены должны были заранее при осмотре снизу издалека наметить линию спуска на естественном склоне и проехать ее максимально эффектно и безопасно. Судьи оценивали сложность и техничность действий фрирайдера, в том числе прыжки, трюки и стиль.

В этапе сложности 2* в горных лыжах победили Салим Нахушев и Анастасия Ануфрикова, в сноуборде — Алексей Соболев и Надежда Круглова. В этапе сложности 3* золотые медали в лыжах получили Сергей Булеев и Анастасия Ануфрикова, а в сноуборде — Алексей Соболев и Татьяна Шевченко.

Российским спортсменам удалось набрать рейтинговые очки для участия в финальных соревнованиях.