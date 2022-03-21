В России возбудили уголовное дело против украинского журналиста

СК РФ возбудил уголовное дело в отношении украинского журналиста Гордона по трем статьям

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против украинского журналиста Дмитрия Гордона по трем статьям. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона. В его действиях усматриваются признаки преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 354, пунктом "б" части 2 статьи 282, пунктом "а" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичные призывы к развязыванию агрессивной войны; действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности; публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации)», — отмечается в заявлении.

Следственный комитет уточнил, что Гордон в эфире украинского телеканала призывал к вооруженному нападению на Россию, развязыванию агрессивной войны с применением ядерного оружия и уничтожению граждан страны по национальному и языковому признаку. Он также распространял заведомо ложную информацию об обстрелах и бомбардировках, размещая ее в своем публичном канале на YouTube, добавили в ведомстве.

В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия и экспертизы в отношении высказываний журналиста, также будут приняты меры по объявлению его в розыск, заключили в СК РФ.

Ранее в Следственном комитете России возбудили дела в отношении украинских военного врача Геннадия Друзенко и телеведущей телеканала «1+1» Натальи Мосейчук. По данным следствия, Друзенко в эфире одного из украинских каналов призывал к насилию над пленными российскими солдатами, участвующими в спецоперации, а Мосейчук в эфире призывала к насилию над российскими летчиками и членами их семей, сопровождая свои слова угрозами.

