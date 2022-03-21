Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

В России возбудили уголовное дело против украинского журналиста

СК РФ возбудил уголовное дело в отношении украинского журналиста Гордона по трем статьям
Дмитрий Гордон

Дмитрий Гордон. Кадр: Дмитрий Гордон/ YouTube

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против украинского журналиста Дмитрия Гордона по трем статьям. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона. В его действиях усматриваются признаки преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 354, пунктом "б" части 2 статьи 282, пунктом "а" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичные призывы к развязыванию агрессивной войны; действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности; публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации)», — отмечается в заявлении.

Следственный комитет уточнил, что Гордон в эфире украинского телеканала призывал к вооруженному нападению на Россию, развязыванию агрессивной войны с применением ядерного оружия и уничтожению граждан страны по национальному и языковому признаку. Он также распространял заведомо ложную информацию об обстрелах и бомбардировках, размещая ее в своем публичном канале на YouTube, добавили в ведомстве.

В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия и экспертизы в отношении высказываний журналиста, также будут приняты меры по объявлению его в розыск, заключили в СК РФ.

Ранее в Следственном комитете России возбудили дела в отношении украинских военного врача Геннадия Друзенко и телеведущей телеканала «1+1» Натальи Мосейчук. По данным следствия, Друзенко в эфире одного из украинских каналов призывал к насилию над пленными российскими солдатами, участвующими в спецоперации, а Мосейчук в эфире призывала к насилию над российскими летчиками и членами их семей, сопровождая свои слова угрозами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В ООН назвали отказ от российского топлива безумием
В МИД России прокомментировали высылку дипломатов из Болгарии
Названы риски отмены требований в строительстве
Евросоюз заявил об отсутствии планов создавать общеевропейскую армию
Минобороны заявило о покидающих Мариуполь в гражданской одежде националистах
Стало известно об отношении к Головину в Европе
Раскрыты подробности о планах Евросоюза об отказе от российского газа
Общественник прокомментировал признание Meta экстремистской организацией
Зеленский призвал к референдуму для поиска компромиссов между Украиной и Россией
В России возбудили уголовное дело против украинского журналиста
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.