На границе с Польшей совершено нападение на груз для инвалидов из России

«Такие дела»: в Польше прокололи колеса фуре с грузом для российских инвалидов

Неизвестные на границе Польши и Германии прокололи колеса фуре, которая везла в Россию колеса для инвалидных колясок по заказу фонда «Продвижение». Об этом сообщила попечитель «Продвижения» и основательница компании по производству колясок Kinesis Ольга Барабанова в интервью изданию «Такие дела».

«Два поставщика — американская компания Spinergy и чешская Delphy — отгрузили нам колеса для инвалидных колясок еще по старым договоренностям и, соответственно, по старым ценам. На германско-польской границе фуре с грузом, который был отправлен Spinergy, порезали шины», — сообщила Барабанова.

По словам предпринимательницы, колеса уже заменили за счет компании-транспортировщика и в скором времени груз прибудет в Россию. Однако у компании возникли проблемы с поставками из Европы. «Мы уже ищем поставщиков в Китае, потому что настолько маленьких колясок с дополнительными ободами, за которые можно держаться ребенку, никто в России не делает», — пояснила Бородина.

Ранее неизвестные граждане подожгли вход в спортзал германо-российской школы имени Михаила Ломоносова в Берлине. Местные правоохранители сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал. При этом отмечается, что был нанесен ущерб зданию учебного заведения.