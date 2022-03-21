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В России приостановили регистрацию на международный экзамен по английскому

Международный экзамен по английскому IELTS приостановил регистрацию в России

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Международная система оценки знаний по английскому языку IELTS (International English Language Testing System) объявила о приостановке новых регистраций на сдачу экзамена в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Последний бумажный экзамен по этой системе состоялся в субботу, 19 марта. Тесты на компьютерах будут проводиться до конца апреля 2022 года.

«Мы внимательно следим за развитием ситуации и будем работать с нашими партнерами, чтобы возобновить тестирование, когда это будет уместно», — говорится в сообщении организации.

Ранее IELTS приостановил на территории России сдачу всех экзаменов. Это решение было принято собственниками организации из British Council и Cambridge Assessment English в связи с «обострением внешнеполитической обстановки».

Клиентам, которые уже оплатили проведение экзаменов, компания предложила потратить средства на оплату подготовительных курсов к нему.

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Роман Кирьянов
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