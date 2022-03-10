В России отменили экзамены английского языка IELTS

«Ъ» сообщил о приостановке международных экзаменов английского языка IELTS в России

Международная система оценки знания английского языка IELTS (International English Language Testing System) сообщила о приостановке проведения всех экзаменов на территории России. Об этом пишет «Коммерсантъ» ссылаясь на письма, отправленные будущим участникам экзамена.

«В результате обострения внешнеполитической обстановки все экзаменационные сессии IELTS приостановлены на территории Российской Федерации по решению собственников экзамена IELTS — British Council и Cambridge Assessment English», — сообщается в письме IELTS.

Компания предложила потратить средства, внесенные на оплату экзамена, на оплату подготовительных курсов к нему. В противном случае деньги заморозят до возобновления испытаний в России.

«К сожалению, на данный момент мы не располагаем информацией о точных сроках появления новых доступных дат для регистрации, но мы будем прикладывать все усилия для скорейшей организации вашего экзамена», — заключили в организации.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. После этого большинство западных стран отреагировали на действия России на Украине жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц.