Биолог рассказала о доказанном влиянии коронавируса на интеллект

Биолог Баранова заявила, что у перенесших COVID-19 снижаются интеллектуальные способности

У людей, которые перенесли коронавирус, значительно снижаются когнитивные способности, следует из анализа, проведенными британскими ученых. О доказанном влиянии COVID-19 на интеллект в разговоре с «Лентой.ру» рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова.

По словам Барановой, в исследовании участвовали 800 человек, половина из которых болела коронавирусом.

«Когда сравнили болевших и нет, то обнаружили, что у перенесших ковид скорость снижения когниции значительно увеличилась», — сказала она.

В подтверждении этого тезиса Баранова также привела американское исследование в области авиаиндустрии, согласно которому пассажиры начали значительно чаще вести себя неадекватно в 2021 году по сравнению с 2019 и 2018 годами.

«Происшествия такого рода — пошла стюардесса налить кофе пассажиру, напиток закончился, она ему объяснила, что сейчас принесет еще, а человек вырвал из рук кофейник и стукнул ее по голове. Или, например, какой-то пассажир не дождался своей очереди в туалет и написал между сидениями. То есть какие-то цивилизационные вещи стали сдавать. Мне кажется, с ковидом это все увязывается, так как в исследованиях было показано, что при нем страдают функции контроля поведения в мозге, проявляется импульсивность, невыдержанность», — пояснила Баранова.

Наконец, Баранова рассказала об исследовании в лондонской подземке: по данным специалистов, на эскалаторах метро стали чаще происходить серьезные падения пассажиров, из-за чего механизмы приходилось отключать.

«И это я тоже могу связать с последствиями ковида: неврологические проблемы, в среднем люди чуть-чуть менее твердо стали стоять на ногах», — заключила биолог.

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал, что для того, чтобы избежать постковидный синдром, стоит пройти противовоспалительную и антикоагулянтную терапию. По его словам, это поможет предотвратить осложнения после инфекции и поможет поддержать системы организма, которые страдают от хронических заболеваний.