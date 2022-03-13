Иммунолог Крючков призвал пройти антикоагулянтную терапию от осложнений после COVID-19

Генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что для уменьшения рисков развития последствия коронавируса необходимо провести ряд консультаций с лечащим врачом. Об этом пишет Ura.ru.

Крючков назван способ избежать постковидного синдрома и призвал пройти противовоспалительную, антикоагулянтную терапию. Чтобы предотвратить осложнения после COVID-19, следует поддерживать те системы организма, которые уже страдают от хронических заболеваний. Специалист подчеркнул, что инъекционную терапию нельзя проводить в домашних условиях.

«Это опасно, потому что можно получить инсульт, внутренне кровотечение — и до свидания. А употреблять таблетки, особенно в профилактических дозах, если изначально есть, например, диабет, после консультации, может, и стоит», — объяснил он.

Врач добавил, что для лечения тяжелой формы коронавируса применяют глюкокортикостероидные гормоны, обильное питье и препараты, которые влияют на «слабые» звенья организма человека — на сердечно-сосудистую систему и почки, например. «Нужно поддерживать эти функции, чтобы не ухудшить течение болезни», — порекомендовал он.

После острой фазы COVID-19 Крючков призвал ежедневно гулять не менее часа, а также взять отпуск. При сохранении симптомов коронавируса необходимо проверить свертываемость крови. Иммунолог посоветовал вакцинироваться, чтобы предотвратить последствия болезни, и отметил, что эффективность витаминов С и D3 для этих задач не доказана.