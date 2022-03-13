Стоматолог предупредила о влиянии коронавируса на десны и зубы

Стоматолог Кадькалова заявила, что пациенты после ковида жалуются на проблемы с зубами

Врач стоматолог-терапевт высшей категории Наталья Кадькалова в беседе с радио Sputnik предупредила о влиянии перенесенного коронавируса на десны и зубы. Она перечислила различные жалобы пациентов после болезни.

«Основное, на что влияет коронавирус, — это микроциркуляция в деснах. В связи с этим идет массовый поток пациентов со стоматитами, такого раньше не было. Самое интересное, что лечение этих стоматитов занимает гораздо больше времени, чем у пациентов, которые не переболели COVID-19», — заявила специалист.

Кадькалова добавила, что у тех, кто перенес инфекцию, дольше заживают десны после хирургического вмешательства. Обычно после удаления зуба это происходит в течение пяти-шести дней, но у переболевших процесс затягивается на десять- четырнадцать.

Также у пациентов после ковида возникает ксеростомия, то есть сухость полости рта, патоген поражает слюнные железы, что делает человека потенциально более уязвимым перед другими болезнями. Стоматолог посоветовала переболевшим усилить гигиену полости рта.

Ранее кандидат медицинских наук Сергей Чудаков посоветовал отложить косметические процедуры после коронавируса минимум на месяц. По его словам, ботокс, лазерная косметология, татуаж, массаж, солярий воздействуют на микроциркуляцию крови и могут спровоцировать тромбоз головного мозга. поэтому следует подождать и сделать анализы накануне.