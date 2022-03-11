Врач рекомендовал отложить косметические процедуры после коронавируса
Руководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet, кандидат медицинских наук Сергей Чудаков рассказал РИА Новости, что косметические процедуры после коронавируса следует отложить.
Чудаков рекомендовал переболевшим COVID-19 отложить поход к косметологу минимум на месяц. По его словам, ботокс, лазерная косметология, татуаж, массаж, солярий воздействуют на микроциркуляцию крови, поэтому следует подождать и сделать анализы накануне. «Необходимо проконтролировать состояние свертываемости крови — сделать развернутый анализ на гемостаз, а также проверить тромбообразование — D-димер. Если они выше нормы, процедуры проводить нельзя», — объяснил врач.
Он предупредил, что ботокс и лазерные процедуры на лице могут спровоцировать тромбоз головного мозга. При воздействии на ноги (массаже или солярии) рекомендуется также сделать УЗИ сосудов. «Если ковид проходил не в бессимптомной форме, желательно после нормализации тестов ПЦР и общего состояния сделать паузу на месяц и дождаться полного выздоровления организма. Но это в том случае, если нет осложнений, постковидного синдрома», — заявил Чудаков.
Ранее сообщалось, что инфекционист Евгений Тимаков оценил сроки завершения пандемии коронавируса. Он заявил, что она уйдет не раньше, чем через два-три года, когда большая часть населения сформирует полноценный иммунитет. Тимаков указал, что в России ситуация с COVID-19 стабилизируется.