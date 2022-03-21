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Обливший двух россиян кислотой неизвестный попал на видео

В СКР показали момент нападения мужчины с серной кислотой на пару россиян в Домодедово

В подмосковном Домодедово камера наблюдения зафиксировала, как неизвестный облил серной кислотой двух россиян у подъезда. Запись «Ленте.ру» предоставили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

На видео попала пара, выходившая из подъезда. Сзади к молодым людям подошел мужчина. Увидев его, девушка бросилась убегать, а молодой человек преградил нападавшему путь. Тогда неизвестный плеснул ему в лицо серной кислотой, а затем подошел к девушке, которая стояла неподалеку, и, облив ее кислотой, скрылся.

О нападении стало известно 21 марта. Следователи отметили, что пострадал также 11-летний школьник, который проходил мимо. Пострадавших с химическими ожогами различных частей тела доставили в больницу.

Решается вопрос о возбуждении дела. Полиция разыскивает преступника.

По предварительным данным, мотивом нападения стала месть из ревности.

Мария Рубникович
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