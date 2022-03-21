В Подмосковье неизвестный облил пару молодых людей серной кислотой

В Домодедово мужчина плеснул серной кислотой в молодую пару из-за ревности

В Домодедово неизвестный мужчина облил серной кислотой несколько человек около многоэтажного жилого дома. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель областного управления ведомства Ольга Врадий.

Инцидент произошел в 8 утра 21 марта. Злоумышленник облил кислотой пару молодых людей. Жидкость также попала на руки проходившего мимо 11-летнего школьника. Пострадавших с химическими ожогами различных частей тела доставили в больницу. Оттуда данные о россиянах передали в полицию.

Следователи организовали проверку. Решается вопрос о возбуждении дела. Полиция разыскивает преступника.

Как уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах, по предварительным данным, мотивом нападения стала месть из ревности. Личность предполагаемого преступника установлена.