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В результате спецоперации ФСБ в Москве задержали бывшего участника ОПГ «Центр»

В Москве задержан бывший участник уральской ОПГ «Центр» Клок, он этапирован в Екатеринбург

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Москве сотрудники ФСБ провели спецоперацию, в результате которой был задержан бывший участник уральской организованной преступной группы (ОПГ) «Центр» Михаил Клок. Об этом сообщает URA.RU.

Расследованием занимается центральный аппарат Следственного комитета России, речь идет о преступлениях прошлых лет, уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах.

Мужчину под конвоем этапировали из Москвы на Урал. Ленинский районный суда Екатеринбурга санкционировал его арест на два месяца, сообщили E1.ru в пресс-службе суда.

Клок создал свою группировку, входившую в ОПГ «Центр» в начале 90-х годов. В 2013 году он был задержан силовиками, а через три года осужден Верх-Исетским районным судом за разбойные нападения и грабежи.

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Любовь Ширижик
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