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Бывшего мэра российского города осудили условно за злоупотребления

Суд приговорил бывшего мэра Биробиджана к условному сроку за злоупотребление полномочиями

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Суд приговорил к трем годам условно бывшего мэра Биробиджана Евгения Коростелева, признав его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом «Интерфаксу» сообщили в прокуратуре Еврейской автономной области.

Осужденного также лишили права занимать муниципальные должности на два года.

По данным следствия, в 2018 году мэр дал поручение реализовать незаконную схему по освоению 44,7 миллиона рублей, выделенных из бюджета на госпрограмму «Развитие образования». Коростелев предложил местному предпринимателю возвести пристройку к зданию детского сада, а затем ввел в эксплуатацию недостроенное помещение. Незаконные действия были предотвращены прокуратурой.

Коростелев был назначен на должность мэра Биробиджана в 2015 году. Спустя четыре года, после его задержания сотрудниками ФСБ, он ушел в отставку.

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Любовь Ширижик
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