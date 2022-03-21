Осужденный на 13 лет россиянин оказался контрразведчиком

В Петербурге суд отменил приговор мужчине по делу об убийстве инкассатора в 1997 году

Санкт-Петербургский городской суд отменил приговор Геннадию Лосю, осужденному на 13 лет за разбойное нападение на инкассатора в 1997 году. Об этом в понедельник, 21 марта, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-служба судов города.

Дело направили на новое рассмотрение другим составом суда. Приговор был обжалован и защитой, и обвинением.

Фигурант сообщил коллегии, что работал на военную контрразведку, помог раскрыть дело о хищении оружия в Петербурге и предотвратил деятельность крупной ОПГ. Он также рассказал, что у следователя не было реальных данных о нем и что все доказательства были взяты из СМИ и показаний соучастников.

«Меня просто ввели в заблуждение и я очень сомневаюсь, что все, что я рассказал, было передано куда следует. Я готов понести наказание, но справедливое. Я никогда не был закоренелым преступником. Я рисковал жизнью, я — патриот и всегда старался принести пользу Родине», — заявил Лось.

Ранее Ленинский районный суд постановил, что в 1997 году подсудимый организовал преступную группу из троих человек. 2 июля 1997 года грабители напали на инкассатора возле дома №31 по Нарвскому проспекту и забрали у него три сумки с 225 тысячами рублей, после чего скрылись с места преступления. Потерпевший был ранен и вскоре скончался в больнице.

Позже создателя ОПГ объявили в федеральный розыск, после чего он приобрел поддельный паспорт на имя Дениса Давыдова. Используя этот документ, он в течение почти 20 лет свободно ездил по России, зарегистрировал брак и рождение ребенка, открыл банковские счета и оформился как индивидуальный предприниматель.