Россиянку приговорили к двум годам колонии за попытку убить новорожденную дочь

В Москве осудили на два года 37-летнюю женщину, выбросившую дочь в мусоропровод

Черемушкинский районный суд приговорил 37-летнюю москвичку Наталью Стручкову к двум годам колонии. Об этом «Ленте.ру» в понедельник, 21 марта, сообщила представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Ее признали виновной по статье 106 («Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка») УК РФ. Вину женщина признала.

По данным следствия, 9 сентября 2021 года в квартире на Литовском бульваре женщина родила дочь. Сразу после родов она завернула девочку в тряпку, положила в пакет и выбросила в мусоропровод на лестничной клетке между третьим и четвертым этажами, после чего вернулась к себе домой. Малышку обнаружили соседи и вызвали врачей, которые спасли ей жизнь.

10 марта сообщалось, что в Москве задержали женщину, оставившую сумку с новорожденным сыном на автостоянке.