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Появились подробности о бросившей младенца на московской автостоянке россиянке

Бросившая на автостоянке младенца женщина не имеет постоянного места жительства в Москве

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Бросившая на автостоянке на улице Перерва младенца 39-летняя женщина не имеет постоянного места жительства в Москве. Такие подробности о россиянке приводятся в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Удалось установить, что женщина воспитывает еще одного ребенка — сына 14 лет. Недавно россиянка овдовела.

Несовершеннолетний сын россиянки доставлен в больницу. Его дальнейшее жизнеустройство контролируется московской прокуратурой.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали женщину, которая оставила сумку с новорожденным сыном на автостоянке.

В отношении нее возбудили дело по статье 106 («Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка») УК России.

19 января в Мордовии на крыльце частного дома местные жители нашли брошенную в пакете новорожденную девочку. Ребенка доставили в российскую больницу, полиция занялась поиском матери.

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Анна Щербакова
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