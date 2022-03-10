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Бросившую младенца на стоянке россиянку задержали в Москве

В Москве задержали женщину, оставившую сумку с новорожденным сыном на автостоянке

Фото: СК РФ по г. Москве

В Москве задержали женщину, которая оставила сумку с новорожденным сыном на автостоянке. Об этом в четверг, 10 марта, «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По данным следствия, утром 9 марта возле одного из домов на улице Перерва на юго-востоке Москвы прохожий обнаружил младенца. Мальчика госпитализировали и оказали медицинскую помощь. При этом на руке малыша была бирка с указанием роста, веса, даты рождения и установочными данными бросившей его матери.

В отношении нее возбудили дело по статье 106 («Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка») УК РФ. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

19 января сообщалось, что в Мордовии на крыльце частного дома местные жители нашли брошенную в пакете новорожденную девочку.

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Елизавета Новикова
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