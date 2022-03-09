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Сумку с младенцем подбросили к жилому дому в Москве

Сумку с живым младенцем обнаружили возле одного из жилых домов на юго-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»

Сумку с живым младенцем обнаружили возле одного из жилых домов на улице Перерва на юго-востоке Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Проходивший мимо дома подросток заметил утром в среду, 9 марта, сумку, она находилась на земле.

В сумке оказался мальчик. Он родился в медицинском учреждении, на нем имеется больничная бирка о рождении 6 марта 2022 года.

Найденного младенца доставили в одну из московских детских больниц, пояснили в прокуратуре.

В настоящее время проводится проверка по данному факту.

Ранее в Мордовии на крыльце частного дома нашли новорожденного ребенка пакете.

Новорожденную девочку доставили в российскую больницу, полиция занялась поиском ее матери.

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Анна Щербакова
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