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Школьник рассказал о спасении подброшенного к дому в Москве младенца

Нашедший младенца в Москве школьник заявил, что сумка с мальчиком была рядом с машинами
Начало событий в новости Сумку с младенцем подбросили к жилому дому в Москве

Фото: Telegram-канал «Прокуратура Москвы»

Школьник Гриша Ефимов, который нашел живого младенца на улице Перерва на юго-востоке Москвы, рассказал Telegram-каналу «Известий», что мальчик находился в сумке на снегу рядом с машинами.

Ребенок пояснил, что утром пошел гулять с собакой и услышал кряхтение из выброшенной сумки. Подойдя ближе, он заметил внутри новорожденного, рядом находился пакет.

Сперва мальчик подумал, что кто-то из взрослых ненадолго оставил младенца и сейчас вернется. Позже школьник попросил одну из прохожих помочь ему. Вместе они вызвали полицейских.

Выяснилось, что брошенный новорожденный родился в медучреждении 6 марта.

О найденном в сумке младенце стало известно утром в среду, 9 марта. В департаменте труда и социальной защиты населения Москвы «Ленте.ру» рассказали, что младенец находится в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

После выписки сотрудники соцзащиты окажут мальчику необходимую помощь.

Ранее в Мордовии на крыльце частного дома нашли новорожденного ребенка пакете. Новорожденную девочку доставили в российскую больницу, полиция занялась поиском ее матери.

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Анна Щербакова
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