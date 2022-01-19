В России на крыльце частного дома нашли брошенного в пакете младенца

В Мордовии на крыльце частного дома нашли новорожденного ребенка пакете. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

По данным ведомства, брошенного младенца обнаружили местные жители — он родился несколько дней назад. Новорожденную девочку доставили в российскую больницу, полиция ищет ее мать.

Ранее в январе в Новосибирской области нашли на обочине дороги коробку с младенцем.

До этого коробку с младенцем обнаружили на лестничной клетке в Подмосковье. Новорожденный был завернут в плед и лежал возле лифта — на момент обнаружения ребенку было три-четыре часа с момента рождения. В 2020 году девочку удочерила приемная семья.