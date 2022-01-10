В российском регионе на обочине нашли младенца в коробке

В Новосибирской области на обочине автодороги около села Сосновка обнаружили младенца в коробке. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК) России.

По данным ведомства, новорожденную девочку нашли в российском регионе 7 января. На данный момент жизни ребенка ничего не угрожает.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего» и начали проверку.

В декабре 2019 года сотрудники правоохранительных органов обнаружили младенца в коробке на лестничной клетке в Подмосковье. Новорожденный был завернут в плед и лежал возле лифта — на момент обнаружения ребенку было три-четыре часа с момента рождения.

Позднее стало известно, что в январе 2020 года девочку удочерила приемная семья.