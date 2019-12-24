Младенца в коробке нашли на лестнице в Подмосковье

Полицейские нашли коробку с новорожденной девочкой на лестничной клетке дома в подмосковных Мытищах, сообщается в Telegram-канале Mash.

Младенец был завернут в плед и лежал возле лифта. Никаких записок в коробке не было.

По информации канала, на момент обнаружения ребенку было три-четыре часа с момента рождения. Благодаря пледу и картону девочка не получила обморожение. Ее доставили в реанимацию перинатального центра одной из больниц в Московской области. Врачи сказали, что ее состояние не вызывает опасений. Другие подробности не приводятся.

14 декабря жительница Санкт-Петербурга чуть не выбросила в окно двухлетнюю дочь во время нервного срыва. Она выкидывала личные вещи, держа ребенка на руках. Спасателям и полицейским удалось забрать девочку у женщины. Родительницу передали бригаде врачей, двух ее детей отправили в больницу.

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