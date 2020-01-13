Стала известна судьба найденного в коробке в Подмосковье младенца

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала о судьбе найденного в коробке в подъезде дома в подмосковных Мытищах младенца: девочку удочерила приемная семья. Об этом омбудсмен написала в своем Instagram-аккаунте.

«Сегодня из органов опеки пришла хорошая новость: у нее появилась настоящая семья, любящие мама и папа. Желаю девчушке счастья!» — сообщила Мишонова.

Девочку нашли на лестничной клетке одного из подмосковных домов в конце декабря 2019 года. В региональном управлении МВД «Ленте.ру» сообщили, что младенец был завернут в плед и лежал возле лифта. Никаких записок в коробке не было. По данным МВД, на момент обнаружения ребенку было три-четыре часа с момента рождения. Девочка не получила обморожение и выжила благодаря пледу и картону.

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