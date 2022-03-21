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В мигрантах увидели угрозу национальной безопасности России

В Совбезе заявили, что иностранные спецслужбы используют незаконную миграцию против РФ

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

Иностранные спецслужбы могут использовать незаконную миграцию во вред России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экспертов Совета безопасности России.

На заседании секции по проблемам нейтрализации внутренних угроз национальной безопасности научного совета эксперты заявили, что с помощью мигрантов спецслужбы могут вести подрывную деятельность на территории страны. К примеру, в незаконной миграции увидели угрозу распространения идеологии терроризма.

«Эксперты выразили озабоченность использованием незаконной миграции спецслужбами иностранных государств для осуществления подрывной деятельности, направленной на нанесение ущерба безопасности Российской Федерации», — заявили в пресс-службе Совбеза.

Ранее стало известно, что МВД России хочет ввести уголовную ответственность за оформление мигрантами фиктивных браков с россиянами для легализации в стране. Согласно действующему законодательству, иностранцы и лица без гражданства могут претендовать на упрощенную процедуру получения гражданства РФ, если состоят в браке с гражданином России не менее трех лет.

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Варвара Кошечкина
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