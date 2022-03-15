МВД захотело ввести уголовную ответственность за фиктивные браки мигрантов

МВД захотело ввести уголовную ответственность за заключение мигрантами фиктивных браков

МВД России хочет ввести уголовную ответственность за оформление мигрантами фиктивных браков с россиянами для легализации в стране. В ведомстве прорабатывают этот вопрос. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

«В настоящее время прорабатывается вопрос установления ответственности, вплоть до уголовной, за оформление иностранными гражданами фиктивных семейных отношений», — сообщили в министерстве, подчеркнув, что подобные деяния вкупе с установлением фиктивного отцовства над детьми являются одним из угрозообразующих факторов в миграционной сфере.

Согласно действующему законодательству, иностранцы и лица без гражданства могут претендовать на упрощенный прием в гражданство РФ, если состоят в браке с гражданином России не менее трех лет.

В МВД также рассказали, что совместно с органами власти принимаются комплексные меры для повышения эффективности борьбы с правонарушениями в сфере миграции и усиления контроля за миграционными потоками. Сотрудники ведомства взаимодействуют с иностранными партнерами, а также проводят мониторинг интернет-ресурсов с целью поиска предложений по предоставлению незаконных услуг по легализации иностранных граждан в России.

Ранее начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова сообщила о планах ведомства изменить систему постановки иностранных граждан на миграционный учет в стране, введя единый срок и увеличив его с 7 до 30 дней. Она выразила надежду, что такая мера будет способствовать привлекательности России для туризма. Сейчас иностранные граждане должны стать на миграционный учет в течение семи дней.