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В России решили изменить срок постановки иностранцев на миграционный учет

В России решили увеличить срок постановки иностранцев на миграционный учет до 30 дней

Фото: Pixabay

В России решили изменить систему постановки иностранных граждан на миграционный учет в стране, введя единый срок и увеличив его с 7 до 30 дней. Об этом ТАСС сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

«Мы предлагаем законопроектом унифицированный подход в определении сроков постановки на учет по месту пребывания в течение 30 дней с даты въезда», — сказала она, выразив надежду, что такая мера будет способствовать привлекательности Российской Федерации для туризма.

При этом Казакова рассказала, что сохранится требование о постановке на учет в течение одного рабочего дня, при условии, если иностранец находится, например, в гостинице, либо осуществляет трудовую деятельность в условиях работы вахтовым методом.

Глава ГУВМ МВД России также напомнила, что сейчас иностранные граждане должны стать на миграционный учет в течение 7 дней.

Ранее руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов предсказал, что в 2022 году приток мигрантов в Россию усилится из-за изменений в миграционном законодательстве и экономической ситуации в странах СНГ. В 2022-м, по его словам, будет оптимизирован учет иностранных граждан и лиц без гражданства.

Марина Совина
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