Минэкономразвития отреагировало на предложение о выходе России из ВТО

МЭР заявило, что ВТО является единственной площадкой для защиты экономических интересов РФ

Минэкономразвития России отреагировало на предложение депутатов Госдумы о выходе России из Всемирной торговой организации (ВТО). В ведомстве заявили, что ВТО является единственной международной площадкой для защиты экономических интересов государства, передает ТАСС.

В министерстве указали, что законопроект не поступал МЭР. Там напомнили также, что все введенные против Российской Федерации санкции являются незаконными с точки зрения Всемирной торговой организации.

«ВТО является единственной площадкой, на которой можно защитить наши интересы. Кроме того, выход РФ из ВТО будет негативно воспринят добросовестными участниками международной торговли, которые не присоединились к санкциям», — подчеркнули в Минэкономразвития.

Ранее депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия» внесли в нижнюю палату парламента законопроект о выходе России из Всемирной торговой организации. Парламентарии предлагают денонсировать протокол о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению, которое ознаменовало создание ВТО. Страна освобождается «всякого обязательства выполнять взятые на себя обязательства в дальнейшем».

