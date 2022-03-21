Студент заказал обувь в интернете и обнаружил в посылке поношенное нижнее белье

Англичанин приобрел обувь на сайте Asos и увидел в коробке поношенные мужские трусы

Житель Англии приобрел обувь в интернет-магазине Asos и обнаружил в посылке поношенное нижнее белье. Соответствующая история появилась на The Sun.

19-летний студент юридического факультета Тай Кирк (Tye Kirk) объяснил, что заказал пару кожаных ботинок в интернете стоимостью 100 фунтов стерлингов (13,6 тысячи рублей). Когда герой материала открыл полученную посылку, помимо обуви он увидел в ней грязные мужские трусы и использованную бумажную салфетку.

Кирк отметил, что увиденное травмировало его эмоционально, и он больше не хочет совершать покупки в сети. «Я так зол, как они могли допустить такое? Мне противно, что они отправили такую посылку. Я не понимаю, как никто не обратил внимание на содержимое коробки во время комплектации заказа», — высказался англичанин.

На претензии Кирка служба поддержки Asos заявила, что возместит ущерб только в случае возврата обуви. Представители бренда на данный момент не дали никаких комментариев по поводу сложившегося.

Ранее в марте стало известно, что Asos приостановил доставку товаров в Россию. Известно, что при попытке оформить заказ покупатели получают уведомление о том, что на данный момент доставка в Россию невозможна. «К сожалению, мы не можем доставить заказ из ASOS в Россию», — говорится в сообщении компании.