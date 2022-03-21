Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В российских кинотеатрах покажут семь новых отечественных мультфильмов

Весной и летом в прокате российских кинотеатров появятся семь отечественных мультфильмов

Фото: Shutterstock

Весной и летом в России в прокат выйдет не менее семи новых отечественных мультфильмов. Об этом сообщила ТАСС в кулуарах Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова.

По словам Мастусовой, в ближайшие полгода в российских кинотеатрах появятся как минимум семь отечественных анимационных релизов. Самый ближайший — мультфильм «Финник» (ГК «Рики»), премьера которого запланирована на 24 марта, а 28 апреля в прокате покажут сказку «Бука. Мое любимое чудище» (кинокомпания СТВ, анимационная студия «Сказка»).

Кроме того, 1 мая состоится премьера картины «Суворов: великое путешествие» студии «Союзмультфильм», 26 мая выйдет фильм «Снежная королева — 5» (студия Wizard Animation), 1 июня зрители смогут увидеть «Три кота и море приключений» («Метрафильм», СТС). На лето запланированы «Кощей. Похититель невест» («Киноатис») и «Мальчик-дельфин» — совместное производство России, Германии и Турции.

Ранее в марте российские кинотеатры пообещали заморозить цены на билеты и продукцию кинобаров. Данную информацию подтвердили руководители объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино», «Премьер-зала», «Каро», «Киномакса» и «Синема стар».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
В России признали экстремистской организацией владельца Facebook и Instagram
В Госдуме оценили решение о запрете Facebook и Instagram
Россиянам раскрыли важные при чтении этикеток на косметике детали
На границе с Польшей совершено нападение на груз для инвалидов из России
Жена бывшего мужа Волочковой показала новый дом
Нападение насильника на россиянку в застрявшем лифте попало на видео
В России оценили вероятность возврата денег за отмененный отдых
Британия приготовилась национализировать «дочку» «Газпрома»
Подозреваемого в попытке изнасилования 19-летней россиянки задержали в Москве
Иностранные банки ухудшили прогнозы по российской экономике
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.