В российских кинотеатрах покажут семь новых отечественных мультфильмов

Весной и летом в прокате российских кинотеатров появятся семь отечественных мультфильмов

Весной и летом в России в прокат выйдет не менее семи новых отечественных мультфильмов. Об этом сообщила ТАСС в кулуарах Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова.

По словам Мастусовой, в ближайшие полгода в российских кинотеатрах появятся как минимум семь отечественных анимационных релизов. Самый ближайший — мультфильм «Финник» (ГК «Рики»), премьера которого запланирована на 24 марта, а 28 апреля в прокате покажут сказку «Бука. Мое любимое чудище» (кинокомпания СТВ, анимационная студия «Сказка»).

Кроме того, 1 мая состоится премьера картины «Суворов: великое путешествие» студии «Союзмультфильм», 26 мая выйдет фильм «Снежная королева — 5» (студия Wizard Animation), 1 июня зрители смогут увидеть «Три кота и море приключений» («Метрафильм», СТС). На лето запланированы «Кощей. Похититель невест» («Киноатис») и «Мальчик-дельфин» — совместное производство России, Германии и Турции.

Ранее в марте российские кинотеатры пообещали заморозить цены на билеты и продукцию кинобаров. Данную информацию подтвердили руководители объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино», «Премьер-зала», «Каро», «Киномакса» и «Синема стар».

