«Ведомости»: крупные киносети России сохранят докризисные цены на билеты

Российские кинотеатры пообещали заморозить цены на билеты и продукцию кинобаров. Об этом сообщает издание «Ведомости».

Отмечается, что несмотря на подорожание большинства товаров и услуг крупные киносети России сохранят докризисные цены. Данную информацию подтвердили руководители объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино», «Премьер-зала», «Каро», «Киномакса» и «Синема стар». Указанные компании занимают 31,5 процента кинорынка в стране.

Как пояснили их представители, решение о сохранении прежних цен связано с тем, что кинотеатры являются одним из наиболее популярных видов досуга. При этом в настоящее время они не могут предоставить зрителю некоторые востребованные фильмы, так как многие зарубежные премьеры были отменены. Вместо них посетителям предложат кинокартины из Южной Кореи и Латинской Америки, хиты Болливуда, классику зарубежного и советского кинематографа, российские премьеры.

Ранее в марте стало известно, что вместо отмененных премьер иностранных проектов в российских кинотеатрах покажут фильмы «Брат», «Брат 2», «Жмурки», «Мне не больно», «Про уродов и людей», «Морфий», «Кочегар», «Я тоже хочу» и франшизу «Три богатыря». Среди других анимационных проектов студии «Мельница», которые вернутся на экраны: «Алеша Попович и Тугарин Змей», «Добрыня Никитич и Змей Горыныч», «Илья Муромец и Соловей-Разбойник», «Иван Царевич и Серый Волк» и «Урфин Джюс».