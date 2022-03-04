Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

В российский прокат вернут ленты Балабанова и мультфильмы про трех богатырей

В российских кинотеатрах покажут фильм «Брат» и франшизу «Три богатыря»

Кадр: фильм «Брат»

В российский прокат вернут ленты режиссера Алексея Балабанова и мультфильмы про трех богатырей. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» в своем Telegram-канале.

Вместо отмененных премьер зарубежных проектов в российских кинотеатрах покажут фильмы «Брат», «Брат 2», «Жмурки», «Мне не больно», «Про уродов и людей», «Морфий», «Кочегар», «Я тоже хочу» и франшизу «Три богатыря». Среди других анимационных проектов студии «Мельница», которые вернутся на экраны: «Алеша Попович и Тугарин Змей», «Добрыня Никитич и Змей Горыныч», «Илья Муромец и Соловей-Разбойник», «Иван Царевич и Серый Волк» и «Урфин Джюс».

Ранее стало известно, что руководители голливудских студий начали отказываться от проката своих фильмов в России. Одной из первых в списке студий, приостановивших поставку своих фильмов в российские кинотеатры, стала Walt Disney Company. Известно, что в структуру медиаконгломерата входят Marvel, Pixar, Lucasfilm, Maker Studios и другие. Компания Sony Pictures также поставила на паузу предстоящие кинотеатральные премьеры в России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Погосян
Обсудить
Последние новости
Microsoft уйдет из России
Авиакомпания популярной кавказской страны увеличит число рейсов в Россию
Обнаружен новый вид стегозавров
Карпин рассказал о шоке футболистов после отстранения от международных турниров
Суд вынес приговор по делу о гибели 36 человек на шахте «Северная»
Ажиотаж россиян вокруг биткоина не оправдал ожиданий
Литва призвала ЕС ужесточить санкции против России
В Лас-Вегасе продадут особняк Майкла Джексона
Назван самый вредный для сердца продукт питания
Михаил Галустян «дал люлей» гостям своего ресторана в Москве
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.