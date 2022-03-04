В российский прокат вернут ленты Балабанова и мультфильмы про трех богатырей

В российский прокат вернут ленты режиссера Алексея Балабанова и мультфильмы про трех богатырей. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» в своем Telegram-канале.

Вместо отмененных премьер зарубежных проектов в российских кинотеатрах покажут фильмы «Брат», «Брат 2», «Жмурки», «Мне не больно», «Про уродов и людей», «Морфий», «Кочегар», «Я тоже хочу» и франшизу «Три богатыря». Среди других анимационных проектов студии «Мельница», которые вернутся на экраны: «Алеша Попович и Тугарин Змей», «Добрыня Никитич и Змей Горыныч», «Илья Муромец и Соловей-Разбойник», «Иван Царевич и Серый Волк» и «Урфин Джюс».

Ранее стало известно, что руководители голливудских студий начали отказываться от проката своих фильмов в России. Одной из первых в списке студий, приостановивших поставку своих фильмов в российские кинотеатры, стала Walt Disney Company. Известно, что в структуру медиаконгломерата входят Marvel, Pixar, Lucasfilm, Maker Studios и другие. Компания Sony Pictures также поставила на паузу предстоящие кинотеатральные премьеры в России.