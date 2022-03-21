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Девушка проколола нос иглой от бейджика и показала страшные последствия

Блогерша решила сменить имидж и проколола нос иглой от собственного бейджика

Кадр: @blind_molerat / TikTok

Блогерша решила самостоятельно сделать себе пирсинг и показала страшные последствия процедуры. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в The Sun.

На размещенном в сети видео пользовательница с никнеймом blind_molerat объяснила, что решила сменить имидж. Во время рабочей смены в «Макдоналдсе» она проколола себе нос иглой от собственного бейджика. На последующих кадрах девушка продемонстрировала, что область вокруг отверстия покраснела и воспалилась.

Ролик стал вирусным и набрал 402,2 тысячи просмотров и 40,9 тысячи лайков. Подписчики blind_molerat раскритиковали ее поступок в комментариях под постом. «Зачем ты это сделала?», «Боже, никогда не давайте навязчивым идеям взять над вами верх», «Положи на рану немного морской соли с водой, чтобы остановить заражение», «Неудивительно, что ты работаешь в "Макдоналдсе"», «Милая, как же ты на это решилась? Мне страшно за тебя», — писали юзеры.

Через несколько дней блогерша разместила еще один ролик и показала, что ее рана полностью зажила.

Ранее в марте девушка проколола ухо и оказалась в больнице. 22-летняя Бет Уильямсон поделилась видео, в котором рассказала, что проколола хрящ в популярном салоне красоты Claire. По ее словам, посещение специалиста прошло удачно, однако вскоре ушная раковина воспалилась и увеличилась в размерах в несколько раз. В связи с этим девушка обратилась за помощью к медикам.

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Таисия Косинцева
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