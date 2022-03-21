В России показали аэростат «Око»

На выставке «Экспотехностраж-2022» показали аэростат для наблюдения «Око»

Сотрудники Росгвардии представили комплекс высотного наблюдения «Око» на базе привязного аэростата. Разработка позволяет опознать человека по лицу. Устройство продемонстрировали на выставке «Экспотехностраж-2022», сообщает ТАСС со ссылкой на компанию «Экспофорум», которая организовала мероприятие.

«Сотрудники Росгвардии представили комплекс высотного наблюдения на базе привязного аэростата "Око", предназначенный для ведения наблюдения с воздуха во время массовых мероприятий и позволяющий передавать оператору общую панорамную картину», — сообщили в компании.

Аэростат получил камеру высокого разрешения, которая позволяет с высоты от 200 метров опознать человека по лицу. Оператор комплекса располагается в машине управления, которая получила оборудование для управления камерой и передачи данных.

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