Российский десантный корабль с боевой техникой зашел в порт на Украине

Десантный корабль Черноморского флота «Орск» доставил боевую технику в порт Бердянска

Российский большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота «Орск» зашел в порт на Украине. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Отмечается, что первый боевой российский корабль, зашедший в порт Бердянска, доставил специальную военную технику.

На опубликованной видеозаписи видно, как разгружают БДК: портовые краны достают бронетранспортеры (БТР), которые выстраиваются в колонну и выдвигаются к пунктам дислокации российских сил. Бронированные транспортно-боевые машины предназначены для усиления российской «группировки, действующей в направлении, указанном вышестоящим командованием». По информации телеканала, в общем счете в операции участвуют десять БДК.

«Теперь южный фланг проведения специальной операции в любой момент может получить все необходимое, включая технику и боеприпасы. Этим же путем сюда могут доставляться и гуманитарные грузы», — говорится в сообщении телеканала.

Ранее Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил о закрытии судоходства в северо-западном районе Черного моря. «В целях безопасности гражданского судоходства Военно-морскими силами ВС Украины было закрыто судоходство в северо-западном районе Черного моря», — отмечалось в заявлении ведомства.