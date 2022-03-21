Офицера ФСБ отдали под суд за вымогательство 24 миллионов рублей у бизнесмена

СКР завершил дело офицера ФСБ о вымогательстве 24 млн рублей у бизнесмена из Балашихи

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела бывшего сотрудника ФСБ Андрея Першина, обвиняемого в вымогательстве 24 миллионов рублей у подмосковного бизнесмена, которого якобы собирались привлечь к уголовной ответственности за махинации. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Фигуранта с предполагаемым сообщником отдадут под суд для рассмотрения дела по существу. Из материалов следует, что чекист создал с бывшими коллегами из спецслужбы «Фонд содействия безопасности» (ФСБ) и зарегистрировал в подмосковной Балашихе в День чекиста в 2004 году. Организация оказывала «профильное содействие органам госбезопасности и другим правоохранительным органам в борьбе с коррупцией и в антитеррористической деятельности», а также предлагала помощь гражданам и компаниям в разрешении вопросов экономической, финансовой и физической безопасности.

Першин вместе со знакомым председателем гаражно-строительного кооператива «Виан» Виталием Клочковым, по данным СКР, совершил попытку мошенничества в отношении бизнесмена Сергея Мелина. В феврале 2021 года они сообщили коммерсанту о том, что МВД намеревается возбудить на него уголовное дело за махинации с земельными участками. Першин пообещал Мелину урегулировать проблемы с законом за 24 миллиона рублей. Тот согласился и обратился в ФСБ с заявлением.

В марте 2021 года после получения первого транша в 100 тысяч рублей Першина и Клочкова задержали. Отставной силовик на следствии отказался от дачи показаний, воспользовавшись конституционным правом не свидетельствовать против себя.

