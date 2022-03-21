Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Офицера ФСБ отдали под суд за вымогательство 24 миллионов рублей у бизнесмена

СКР завершил дело офицера ФСБ о вымогательстве 24 млн рублей у бизнесмена из Балашихи

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела бывшего сотрудника ФСБ Андрея Першина, обвиняемого в вымогательстве 24 миллионов рублей у подмосковного бизнесмена, которого якобы собирались привлечь к уголовной ответственности за махинации. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Фигуранта с предполагаемым сообщником отдадут под суд для рассмотрения дела по существу. Из материалов следует, что чекист создал с бывшими коллегами из спецслужбы «Фонд содействия безопасности» (ФСБ) и зарегистрировал в подмосковной Балашихе в День чекиста в 2004 году. Организация оказывала «профильное содействие органам госбезопасности и другим правоохранительным органам в борьбе с коррупцией и в антитеррористической деятельности», а также предлагала помощь гражданам и компаниям в разрешении вопросов экономической, финансовой и физической безопасности.

Першин вместе со знакомым председателем гаражно-строительного кооператива «Виан» Виталием Клочковым, по данным СКР, совершил попытку мошенничества в отношении бизнесмена Сергея Мелина. В феврале 2021 года они сообщили коммерсанту о том, что МВД намеревается возбудить на него уголовное дело за махинации с земельными участками. Першин пообещал Мелину урегулировать проблемы с законом за 24 миллиона рублей. Тот согласился и обратился в ФСБ с заявлением.

В марте 2021 года после получения первого транша в 100 тысяч рублей Першина и Клочкова задержали. Отставной силовик на следствии отказался от дачи показаний, воспользовавшись конституционным правом не свидетельствовать против себя.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Медведев заявил об обмане Зеленского Польшей, Чехией и Словенией
Россиянам назвали лучшие места для отдыха вдали от цивилизации
Российского вратаря признали первой звездой дня в НХЛ
ЛНР отчиталась о потерях украинской армии за 24 часа
Стало известно состоянии пострадавших при прорыве российской теплотрассы
В Турции оценили возможности Европы для замены российского газа
В Windows нашли секрет спустя почти 40 лет
Офицера ФСБ отдали под суд за вымогательство 24 миллионов рублей у бизнесмена
Чулпан Хаматова покинула Россию
Медведев назвал польскую пропаганду «политическими имбецилами»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.