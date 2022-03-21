Проект восстановления парка «Покровское-Стрешнево» создали вместе с горожанами

Проект реабилитации парка «Покровское-Стрешнево» скорректирован по предложениям жителей

Проект по реабилитации природно-исторического парка «Покровское-Стрешнево» был скорректирован по предложениям жителей. Горожане оставляли свои мнения о том, какие изменения они хотели бы видеть после всех мероприятий по восстановлению и сохранению этой территории. По результатам опроса в проект внесли ряд корректировок — отменили обустройство кинотеатра и реконструкцию пляжа, добавили прогулочные маршруты и места для отдыха.

«По просьбам жителей исключили из проекта устройство лодочной станции на берегу 5-го Иваньковского пруда, вместо нее будет обустроен прогулочный маршрут на сваях с выходом на воду, который включим в общее пешеходное пространство парка», — сообщил заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников.

По его словам, на противоположном берегу не станут реконструировать пляжную зону, а только подсеят газон. При этом в проекте останется устройство настила со смотровой площадкой и спуском к воде.

Пообщавшись с жителями, в департаменте отказались и от планов обустройства павильона кафе над Елизаветинским оврагом, а также кинотеатра на открытом воздухе на берегу 3-го Иваньковского пруда. На этом месте появится площадка для отдыха в виде амфитеатра.

«Приняли предложения горожан не делать участок экотропы в Елизаветинском овраге. В этом месте останется все без изменений и жители, как и раньше, смогут здесь кататься зимой с горки», — уточнил Сергей Мельников, добавив, что на входных группах в парк установят больше туалетов для посетителей.

Эксперты считают взаимодействие с жителями актуальным и эффективным способом организации работ в парках.

«Чтобы парк действительно обрел жизнь, стал социальным пространством, важно хорошо понимать специфику местной застройки и самих жителей, — уверена урбанист, стратег крупнейших в России проектов комплексного освоения территорий Екатерина Ильинская. — Они могут рассказать о своих потребностях. Все комментарии важны. Часто ли они выбираются в центр? Какие сейчас альтернативные виды досуга выходного дня для них наиболее типичны? Вынужденный ли это поведенческий паттерн, или он останется неизменен даже при наличии зоны отдыха рядом?».

В «Покровском-Стрешневе» в ответ на просьбы жителей увеличить размер теннисных кортов решили организовать площадки для парных матчей.

Вокруг парка расположено много остановок общественного транспорта, однако его пешеходная доступность все еще остается слабой, отметили в департаменте. Входы в парк не слишком заметны, а один из них — из туннеля со стороны жилого района и станции метро «Стрешнево» - очень сильно загружен, через него проходит почти треть всех посетителей. Чтобы снизить людской поток, организуют входную группу со стороны станции МЦК «Балтийская».

«Здесь будет установлена оригинальная пергола, организованы места для отдыха и разбиты цветники. Чтобы связать парк с этим входом, между ними проложат маршрут, который дополнят озеленением в пейзажном стиле», — рассказал Сергей Мельников.

