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Замужняя женщина влюбилась в коллегу и привела ее в семью

Медсестра влюбилась в коллегу, познакомила ее с мужем и предложила жить втроем

Фото: Unsplash

В английском городе Маркет Вейтон, графство Восточный Йоркшир, замужняя женщина влюбилась в коллегу, привела ее в семью и превратила супруга в полиамора. Об этом пишет Metro.

30-летняя медсестра Меган Рипли рассказала, что однажды она познакомилась на работе с 22-летней Луизой Джексон, и между ними завязалась дружба. Однако вскоре Меган поняла, что испытывает к коллеге романтические чувства. Она держала это в секрете, чтобы не разрушить дружбу, а также не знала, как сообщить о своих чувствах мужу Шону и их шестилетнему сыну.

Однажды британка пригласила Джексон на вечеринку, чтобы познакомить ее с мужем. Шон и Луиза сразу же поладили, и тогда Меган рассказала супругу, что влюблена в коллегу, в ответ он признался, что тоже испытывает к ней симпатию. Позже выяснилось, что Джексон тоже понравился Шон. В итоге Меган предложила жить втроем.

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Теперь одну неделю Джексон проводит в доме супружеской пары, а другую — в доме родителей. Сын британцев начал называть ее мамой. По словам Меган, скорее всего, вскоре Джексон будет жить с ней и супругом постоянно. Она также призналась, что сначала была против того, чтобы коллега рожала детей от ее мужа, но теперь успокоилась и не планирует этому препятствовать.

«Мы получали только положительные комментарии. Люди радуются за наше счастье. Это здорово, потому что Луиза разделяет интересы, которые не совпадают у меня с Шоном, и наоборот», — сказала Меган и добавила, что иногда в их семье возникает ревность, но возлюбленные стараются не доводить ситуацию до конфликта и открыто говорят о своих чувствах.

Ранее сообщалось, что полиаморная семья из американского города Сиэтл, штат Вашингтон, рассказала о счастливой жизни втроем. 38-летний актер Джастин Руппл и его жена, 39-летний маркетолог Кэти Руппл, утверждали, что впервые задумались о полиамории вскоре после свадьбы, когда обсуждали свои желания и ожидания от отношений.

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Евгения Черкасова
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