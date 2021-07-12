Жена предложила привлекательной подруге мужа стать третьим членом семьи

Полиаморная семья из американского города Сиэтл, штат Вашингтон, рассказала о счастливой жизни втроем. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

38-летний актер Джастин Раппл (Justin Rupple) и его жена, 39-летний маркетолог Кэти Руппл (Katy Rupple), утверждают, что впервые задумались о полиамории вскоре после свадьбы, когда обсуждали свои желания и ожидания от отношений. Кэти призналась, что хотела бы исследовать свою бисексуальность, и упомянула его подругу Клэр Торнхилл (Claire Thornhill), с которой тот познакомился еще в колледже. По словам женщины, она увидела ее фотографии в социальных сетях и посчитала привлекательной.

Материалы по теме Многоженец-феминист Как один мужчина смог завести пять жен и 25 детей и при этом сохранить любовь в семье? Многолюбы Чем полиамория отличается от полигамии и почему «открытых» пар становится больше

Джастин и Кэти долго раздумывали и предложили Клэр стать третьим членом семьи лишь спустя семь лет. «Это было неожиданно, ведь ко мне раньше не обращались с подобными просьбами, — говорит она. — Но было приятно, поскольку я всегда испытывала чувства как к мужчинам, так и к женщинам». В итоге Клэр сочла, что человек способен одинаково сильно любить сразу нескольких людей, и согласилась присоединиться к их отношениям.

Трио утверждает, что полиаморные отношения — это командная работа над общими целями, в которой учитываются характер и интересы каждого. Друзья и близкие их поддерживают, но иногда подшучивают над необычной семьей. «Мы гордимся нашим партнерством и хотим, чтобы другие знали, что не нужно испытывать стыд за то, что вы просто любите людей», — заключили полиаморы.

Полиамория — этический взгляд на жизнь, при котором человек допускает существование романтических отношений с несколькими людьми одновременно с согласия и одобрения всех участников такой связи.

Ранее сообщалось, что в США женщина привела в дом любовника и спасла брак. Муж и жена решили, что третий человек мог бы помочь привнести недостающий элемент в их брак.