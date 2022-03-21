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Telegram впервые обошел WhatsApp по популярности среди россиян

«Мегафон»: Telegram в марте впервые обошел WhatsApp по популярности среди россиян

Фото: Fabian Sommer / Reuters

Telegram за первые две недели марта впервые обошел WhatsApp по популярности среди россиян. Его доля в объеме траяика увеличилась на 15 процентов, достигнув 63 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого месяца. Такую статистику приводит РИА Новости со ссылкой на исследование «Мегафона»

«В марте 2022 года сервис Telegram впервые в России обошел WhatsApp, став самым популярным мессенджером в стране... Популярность сервиса выросла на фоне ограничений доступа к другим мессенджерам и социальным сетям», — говорится в исследовании.

В конце 2021 года Telegram был главным средством общения в 55 регионах. Сейчас он лидирует в 82 регионах. Исключение составляют Карачаево-Черкесия, Дагестан и Чечня — там самым популярным мессенджером остается WhatsApp.

При этом доля WhatsApp сократилась с 48 до 32 процентов. Сейчас он занимает второе место по объему трафика. Доля Viber также сократилась: с пяти до четырех процентов.

«Telegram стал лидером и по потреблению мобильного трафика в сутки: в среднем один пользователь расходует на сервис 101 мегабайт трафика, пользователи WhatsApp — 26 мегабайт, Viber — 8 мегабайт», — отмечается в исследовании.

Ранее руководитель центра поддержки студентов в Сколковском институте науки и технологии Борис Тригуб назвал мессенджер Telegram самой очевидной альтернативой социальной сети Facebook. Он привел данные, согласно которым аудитория мессенджера может составлять свыше 50 миллионов пользователей из России.

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Марина Совина
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