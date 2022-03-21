Названы возможные причины крушения Boeing 737 в Китае

Пилот Сытник назвал теракт в числе возможных причин крушения в Китае Boeing 737

Авиакатастрофы чаще случаются при взлете и посадке самолета, так как это самые сложные элементы полета, рассказал «Ленте.ру» заслуженный пилот России, бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник. Он назвал возможные причины крушения пассажирского Boeing 737 посреди рейса.

«Незначительная часть крушений происходит уже в самом полете: это может быть столкновение воздушных судов, отказ двух двигателей, замерзание топлива, отказ каких-то систем, отказ навигации и, естественно, террористические акты никто не исключал. Все может быть», — отметил он.

Ранее стало известно, что на юге Китая, в горной местности в уезде Тэн в городском округе Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района, разбился пассажирский борт Boeing 737 авиакомпании China Eastern. Самолет летел из Куньмина в Гуанчжоу, на борту находилось 132 человека. Официальной информации о погибших и о причинах крушения пока нет. В районе крушения ведутся поисково-спасательные работы.

