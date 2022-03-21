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Невеста похвасталась кольцом и стала объектом насмешек в сети

Анонимная невеста похвасталась помолвочным кольцом и рассмешила пользователей сети

Фото: Shutterstock

Неизвестная невеста похвасталась помолвочным кольцом и стала объектом насмешек в сети. На скриншот из видео, опубликованного в TikTok, обратили внимание в The Sun.

На размещенном в сети кадре анонимная женщина демонстрирует на безымянном пальце подарок своего возлюбленного: золотое украшение с небольшим бриллиантом посередине. «Он мог выбрать кольцо с камнем побольше, но что есть, то есть», — подписала она пост.

Пользователи сети сочли драгоценный камень в кольце женщины чересчур маленьким и подняли его на смех в комментариях под публикацией. «К кольцу прилагается бесплатное увеличительное стекло?», «Мои глаза пытаются найти бриллиант», «Обычные гвозди дороже этого кольца», — смеялись они.

Однако другие восхитились дизайном украшения: «Не все любят большие кольца», «Некоторые предпочитают практичные украшения для повседневной носки. Оно великолепно! Поздравляю!», «Очень красиво», «В наши дни всем нравятся безвкусные кольца. Твое украшение выглядит потрясающе».

Ранее в марте невеста похвасталась кольцом и стала объектом насмешек в сети из-за своих ногтей. На размещенных кадрах анонимная женщина демонстрирует подарок своего возлюбленного: золотое украшение с большим количеством маленьких бриллиантов и одним большим драгоценным камнем посередине. Пользователи сети обратили внимание на ногти женщины: на фото видно почти полностью отросшее покрытие золотистого оттенка.

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Таисия Косинцева
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