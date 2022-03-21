Депутат попросил главу СК взять на контроль затянувшееся расследование убийства

Михаил Романов попросил главу СК взять на контроль затянувшееся расследование убийства

Депутат Государственной Думы ФС РФ, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов обратился к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой взять на личный контроль ход расследования убийства в 2020 году жителя Санкт-Петербурга Привалова Александра. Тогда подозреваемый был задержан на месте преступления, отсидел всего четыре месяца, а затем был отпущен под подписку о невыезде. Суд вернул материалы дела на доследование, следствие ведется до сих пор.

Михаил Романов просит Александра Бастрыкина взять на личный контроль ход расследования, «а также провести проверку в отношении должностных лиц, осуществляющих предварительное следствие по вышеуказанному уголовному делу на предмет возможных нарушений разумного срока уголовного судопроизводства, и по ее итогам принять соответствующие процессуальные решения».

К парламентарию обратилась мать погибшего мужчины. В конце декабря 2021 года Невский районный суд вернул на доследование материалы дела, а в отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде при том, что он является иностранцем, гражданином одной из бывших союзных республик.

«Мать погибшего добивается справедливого расследования, и она имеет на это право. Убийца должен быть установлен и наказан соразмерно своей вине. Полагаю, что в рамках вновь открытого расследования было бы уместным отнести к делу данные о возможном алкогольном или наркотическом опьянении подозреваемого во время драки, приведшей к смерти потерпевшего. Спустя полтора года этот факт, наверное, будет непросто доказать, хотя, теоретически, должны остаться свидетели. И все же, если факт опьянения будет установлен, это может считаться отягчающим обстоятельством при вынесении приговора. Со своей стороны, я также намерен оказать потерпевшей стороне правовую поддержку и буду держать на контроле ход проверки деятельности сотрудников правоохранительных органов, возможно, причастных к затягиванию следствия», — прокомментировал Михаил Романов.

Предполагаемый убийца имеет регистрацию в Санкт-Петербурге, но нигде не работает. Мать убитого считает, что следствие затягивается не случайно. По ее мнению, совершенное преступление должно быть квалифицировано не как «причинение смерти по неосторожности» (ст.109, ч.1 УК РФ, предполагает до двух лет лишения свободы), а как «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» (ст.111, ч.4 УК РФ, предполагает до пятнадцати лет лишения свободы).

Убийство произошло у кафе «Оазис» на улице Крупской в Невском районе. Летним субботним вечером между двумя мужчинами внезапно возникли неприязненные личные отношения, словесная перепалка и драка, приведшая к смерти одного из конфликтующих. В пользу более тяжкой квалификации преступления говорит то, что потерпевшему было нанесено не менее 10 ударов кулаками рук и обутыми ногами по рукам, ногам, в пах и в голову. При падении мужчина сильно ударился головой об асфальт, у него случилось кровоизлияние в мозг, затем отек мозга. Через три дня он скончался в Городской Мариинской больнице. Адвокаты матери убитого убеждены, что 10 ударов — это умышленное избиение. Возможно, подозреваемый и не желал смерти потерпевшему, но точно стремился его покалечить.

Михаил Романов просит Александра Бастрыкина взять на личный контроль ход расследования, «а также провести проверку в отношении должностных лиц, осуществляющих предварительное следствие по вышеуказанному уголовному делу на предмет возможных нарушений разумного срока уголовного судопроизводства, и по ее итогам принять соответствующие процессуальные решения».