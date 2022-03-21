Во Франции захотели переименовать названную в честь Солженицына школу

Во Франции захотели переименовать названную в честь писателя Солженицына среднюю школу

Во Франции захотели переименовать названную в честь писателя Александра Солженицына среднюю школу в Эзене. Соответствующую петицию получила администрация департамента Вандея, сообщает газета Le Figaro.

В петиции предлагается увековечить память украинского революционера-анархиста Всеволода Михайловича Эйхенбаума, более известного под псевдонимом Волин.

По мнению авторов инициативы, переименование позволит привлечь внимание к украинцу. Кроме того, авторы посчитали жизненный путь Волина более достойным.

Ранее стало известно, что власти Латвии и Литвы переименовали столичные улицы, на которых расположены посольства России, в честь Украины. В частности, руководство Вильнюса переименовало безымянный переулок, где находится российская дипломатическая миссия, в улицу Героев Украины. Улица Антонияс, где расположено посольство Российской Федерации в Риге, теперь носит название Независимости Украины.

