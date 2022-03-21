В России появится система блокировки спам-звонков и SMS

«Известия»: в РФ к 1 июня появится система блокировки спам-звонков и SMS

Система блокировки спам-звонков и SMS появится в России к 1 июня. О этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Федеральную монопольную службу (ФАС).

На сайтах четырех российских операторов (МТС, «Мегафон», «Билайн» и Tele2), а также на сайте ФАС абонент сможет оставить жалобу на звонок или SMS-рекламу, поступившую без его согласия. Пользователь получит оперативный ответ от своего оператора, а в течение 72 часов спам-номер будет заблокирован в общей системе.

В ведомстве полагают, что такая система будет эффективна. Однако эксперты отмечают, что придется проверять обращения, чтобы клиенты блокировали только авторов рассылок. Для этого можно подключить анализ статистики звонков и робота-фильтра, уточнили специалисты.

Ранее российские операторы сотовой связи предупредили граждан о новом виде мошенничества. Отмечается, что злоумышленники звонят или отправляют SMS с подменных номеров из-за рубежа и просят о помощи. Пользователей также призвали по возможности самим блокировать такие вызовы.